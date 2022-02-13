На Олимпиаде-2022 в горном кластере пекинского турнира сегодня, 13 февраля, состоится женская гонка преследования.

Соревнования стартуют в 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Первой стартует представительница Норвегии Марте Олсбю Ройселанн.

Сборная России будет выступать в гонке полным составом. Все спортсменки смогли попасть в топ-60 по итогам спринта.

Первая из россиянок – Кристина Резцова, стартует шестой. Она уйдет в гонку с отставанием в 1 минуту и 5 секунд. Ульяна Нигматуллина выйдет на дистанцию под 13-м номером, проигрывая 1 минуту и 28 секунд. Ирина Казакевич будет 20-й (+1.39). Светлана Миронова финишировала 47-й в спринте и начнет пасьют в 2 минут и 33 секундах от лидера.