Российская бобслеистка Надежда Сергеева стала 13-й по итогам двух одиночных заездов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка выступает в дисциплине монобоб.

Лидером после двух попыток осталась американка Кайлли Хамфрис. На втором месте располагается канадка Кристин де Брюн, на третьем – немка Лаура Нольте. Россиянка Сергеева уступает лидеру 2,35 секунды.

Третья попытка пройдет завтра, 14 февраля, в 4:30 по московскому времени. Медали на санно-бобслейной трассе будут разыграны в четвертом заезде в 6:00 по мск.

В 2018 году на Играх в Пхёнчхане у Сергеевой в допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат триметазидин Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал её результаты на том турнире. Это же вещество обнаружили в анализе фигуристки Камилы Валиевой на Играх-2022.