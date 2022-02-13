Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет проверку в отношении персонала, окружающего российскую фигуристку Камилы Валиевой. Оно будет инициировано по ее делу с положительной допинг-пробе.

По информации Reuters, проверка пройдет после начала подобного дела под руководством Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что ВАДА хочет оспорить снятие дисквалификации со спортсменки на Олимпийских Играх в Пекине вслед за МОК. Также известно, что медицинская лаборатория, проверявшая анализы российской фигуристки, временно лишалась аккредитации ВАДА.

Обе апелляции будут направлены в Спортивный арбитражный суд (CAS). На онлайн-совещании организации вопрос будет рассмотрен сегодня, 13 февраля.

При этом Калила Валиева уже получила стартовый номер на короткую программу одиночниц.