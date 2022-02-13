Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сегодня, 13 февраля, празднует свой юбилей. В честь 75-летия она поделилась новой фотографией с подписчиками в социальной сети.

Она опубликовала пост в Instagram с архивными кадрами из детства.

«75! Полет нормальный!», — написала Тарасова под фотографией.

Известно, что специалист из-за болезни приняла решение не лететь с командой на Олимпиаду-2022 в Пекин.

Напомним, Тарасова была несколько раз госпитализирована в декабре и январе, впервые пропустив съемки телепроекта «Ледниковый период». Сейчас тренер продолжает самостоятельное лечение в домашней обстановке.

Тарасова также является мастером спорта СССР международного класса. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.