Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золото по итогам спусков в дисциплине гигантский слалом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это первые Игры в карьере 24-летнего спортсмена.

В текущем сезоне швейцарец четыре раза выигрывал этапы Кубка мира в гигантском слаломе и супергиганте. Столько же раз он занимал второе место в гиганте и скоростном спуске.

Серебряным призером стал представитель Словении Жан Краньец. Он уступил лидеру 0,19 секунды в своей финальной попытке. С бронзой олимпийскую трассу покинул француз Матьё Февр. Его проигрыш составил 1,34 секунды.

Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке и не прошли в финальную часть соревнований.