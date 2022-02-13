На Олимпийских Играх-2022 сегодня, 13 февраля, состоится мужская гонка преследования. Соревнования пройдут в горном кластере в 180 километрах от китайской столицы.

Гонка начинается в 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте канала «Россия-1».

Первым на старт выйдет представительница Норвегии, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе.

Сборную России представят четыре спортсмена, которые прошли в 60 лучших по итогам спринта.

Максим Цветков стартует с отрывом в 0,41 секунды от лидера. Эдуард Латыпов уйдет на дистанцию 11-м (+1,14). Даниил Серохвостов – 19-м (+1,38). Александр Логинов стартует под 38-м номером (+2,15).

Напомним, у биатлонистов пока на счету есть только одна бронза в смешанной эстафете.