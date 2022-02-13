На Олимпиаде-2022 в Пекине стартовала женская гонка преследования на 10 километров. В старте примут 60 спортсменок, отобравшихся по итогам спринта.

Прямую трансляцию пасьюта можно найти по ссылке здесь.

Первой в гонку уйдет победительница спринта и двукратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марте Олсбю Ройселанн.

Россиянка Кристина Резцова стартует шестой. Она уйдет в гонку с отставанием в 1 минуту и 5 секунд. Ульяна Нигматуллина выйдет на дистанцию под 13-м номером, проигрывая 1 минуту и 28 секунд. Ирина Казакевич будет 20-й (+1.39). Светлана Миронова стартует 47-й в 2 минутах и 33 секундах от лидера.

Напомним, сегодня, 13 февраля, также пройдет мужская гонка преследования. Ее старт запланирован на 13:45 по московскому времени.