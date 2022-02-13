Российская команда финишировала первой в мужской эстафетной гонке 4 по 10 километров на Играх-2022 в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Сборная России выиграла у ближайших соперников более минуты. Вторыми финишировали норвежцы с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. Третьими стали французы, они остались в 1 минуте и 16 секундах. Победители начали удерживать преимущество с первого этапа и ни разу не дали соперникам подойти близко.

Медаль стала пятой для российской лыжной сборной на Олимпиаде-2022. Ранее золото взяли женщины в эстафете 4 по 5 километров и Александр Большунов в скиатлоне. Серебро выигрывали Большунов в разделке и Наталья Непряева в скиатлоне.