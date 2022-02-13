Российский лыжник Сергей Устюгов добрался до финиша своего финального этапа мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 с флагом ОКР. Команда одержала победу в гонке с этапами 4 по 10 километров.

Золото Игр взяли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Вторыми финишировали норвежцы с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. Третьими стали французы с проигрышем в 1 минуте и 16 секундах.

С каждым этапом россияне увеличивали преимущество в гонке и смогли его сохранить до финиша.

Медаль стала пятой для российской лыжной сборной на Олимпиаде-2022. Ранее золото брали женщины в эстафете 4 по 5 километров и Александр Большунов в скиатлоне. Серебро выигрывали Большунов в разделке и Наталья Непряева в скиатлоне.