Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг перед мужской эстафетой на Олимпиаде заявил, что его сборную устроит только золото. Даже серебро будет скандалом.

Неизвестно, трудности перевода ли подвели журналистов, или прославленный лыжник и правда так сказал… Что ж, господин Нортуг, можете скандалить!

В отличие от женской эстафеты, где мы надеялись побороться хотя бы за медали (а в итоге закончили победой), в мужской наша команда была уже реальным претендентом на золото. Почти все отмечали, что основная борьба развернётся между Россией и Норвегией, и в целом так и получилось.

Если, конечно, называть борьбой то, что наши парни сделали с соперниками на трассе. Наш стартёр Алексей Червоткин уже на первом этапе привёз Эмилю Иверсену полминуты и передал эстафету лидеру сборной и уже олимпийскому чемпиону Александру Большунову с существенным заделом.

Никто не сомневался, что в борьбе с Полом Голбергом наш лидер нарастит преимущество. Но мало кто представлял, что настолько. «Классическую» часть Россия завершила с минутным (!!!) преимуществом над Норвегией.

Небольшие опасения вызывал состав участников на «коньковый» этап. Денис Спицов много сил отдал в скиатлоне, а Сергея Устюгова бросает то в жар, то в холод. У Норвегии же на дистанцию выходили два сильнейших лыжника на эстафету – Ханс Кристер Холунн и сам Йоханнес Клэбо. Будь у Норвегии Симон Крюгер в составе, россиянам пришлось бы туго. Но из-за коронавируса один из лучших норвежских лыжников смотрит эстафету по телевизору.

Холунн смог немного отыграть времени у Спицова, но 44 секунды преимущества всё равно оставались очень удобным отрывом для успешного финиша.

Некоторые ждали, что Клэбо рванёт за Устюговым со всех ног, и на финише нас может ждать борьба.

А в итоге даже подобия борьбы не получилось. Клэбо и вовсе «умер» на дистанции и едва не уступил даже второе место. На финише ему удался спурт, и серебро удалось отстоять в борьбе с Францией. В сети среди фанатов ещё после скиатлона ходили нелепые разговоры, что норвежцы «проваливают» Олимпиаду, поскольку Китай якобы запретил им ввозить лекарства от астмы.

Но такие разговоры просто унижают не столько норвежцев, сколько россиян. Тем более, что в ряде других гонок норвежцы успешно брали золотые медали (в том числе Клэбо). Нужно просто признать: Россия просто лучше подготовилась к дистанционным видам и заслуженно выиграла золото.

Сергей Устюгов добился того, чего ждал целых восемь лет. Он должен был ехать на Олимпиаду-2018 в статусе одного из фаворитов, но по необъяснимой причине не получил приглашения на Игры от МОК. Это, кстати, позволило взойти новой российской звезде Александру Большунову. С тех пор Устюгов пережил непростые времена, но смог в нужный момент вернуться на пик формы.

Финиш Устюгова с флагом ОКР – апогей развития лыжного спорта в России под руководством Елены Вяльбе.

В первую очередь это её победа. Елена Валерьевна сделала всё, чтобы очистить лыжи от допинговых скандалов (когда последний раз российского лыжника уличали в нарушении антидопинговых правил?) и дешёвого пиара. Её «война» с известным эпатажным журналистом стала одним из следствий этой борьбы за то, чтобы лыжи оставались лыжами и не становились шоу.

Победу российских лыжниц в эстафете ещё можно было списать на везение, падение норвежек… Здесь ни на что списать не получится. Тотальная победа сборной России, тотальное преимущество на дистанции. И Елена Вяльбе, обнимающая после финиша своего «птенца» Устюгова. Россия – чемпион!