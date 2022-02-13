Российские лыжники впервые за 42 года стали победителями эстафетной гонки на Олимпиаде. Предыдущее золото национальная команда брала в 1980 году.

На Олимпиаде-2022 в Пекине первыми финишировали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Участник заключительного этапа Устюгов завершил гонку с флагом ОКР.

Серебро завоевали спортсмены из Норвегии. В топ-3 также вошли французы. Россияне выиграли у соперников больше минуты.

В 1980 году победителями Олимпиады стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Российские лыжники взяли всего пять медалей на Играх-2022, три золота и два серебра. Две из общего количества были завоеваны в эстафетах, три – в личных гонках.