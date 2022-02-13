Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн стала трехкратной чемпионкой Олимпийских Игр после победы в гонке преследования в Пекине-2022.

Она выиграла у ближайшей соперницы из Швеции Эльвиры Оберг чуть более 1 минуты и 36 секунд. На третьей позиции финишировала норвежка Тириль Экхофф.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Нигматуллина, она заняла 11-ю строчку в итоговом протоколе. Спортсменка допустила всего три промаха и проиграла 2 минуты 46,3 секунды.

Ирина Казакевич была 23-й с тремя промахами. Кристина Резцова пришла к финишу 26-й. При этом она стартовала с шестого места и по ходу гонки сделала семь ошибок на огневых рубежах. Светлана Миронова – 41-я с шестью промахами.