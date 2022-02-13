Норвежская спортсменка Ингрид Ландмарк Тандреволд не смогла удержать свою третью позицию после заключительной стрельбы пасьюта Олимпиады-2022. Предполагается, что ей стало плохо, а на финише она могла потерять сознание.

По ходу гонки биатлонистка допустила только один промах на третьем рубеже. В итоге она проиграла своей соотечественнице Марте Олсбю Ройселанн около трех минут. Эта норвежка стала трехкратной чемпионкой Олимпиады.

Плохое состояние спортсменки отмечает Чемпионат, ссылаясь на кадры из трансляции Первого канала.

По информации источника Тандревольд на последних метрах дистанции испытывала трудности с ходом. На финише она упала на землю прямо на черте. К ней пришла бригада медиков и забрала ее на руках.

Напомним, лучшей из россиянок (11-й) в пасьюте стала Ульяна Нигматуллина.