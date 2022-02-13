Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями и планами на оставшиеся старты Олимпиады-2022 в Пекине. Специалист отметила, что команда рассчитывает на новые достижения.

В мужской и женской эстафетах российские атлеты взяли золотые медали.

«Конечно, ребятам было очень тяжело. Рада за команду. Каждый из них заслуживает этого. Но Олимпиада не закончилась. Мы еще поборемся здесь. Волновалась, конечно. Но уже где-то на втором этапе подумала, что все будет хорошо», – цитирует Вяльбе пресс-служба ОКР.

Всего в активе у лыжников – шесть медалей. Кроме эстафетных, золото и серебро Большунова, второе место Дениса Спицова и Натальи Непряевой.

Команда подняла сборную России на седьмое место в общем медальном зачете.