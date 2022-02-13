Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший золото Игр-2022 в эстафете, поделился впечатлениями от победы в командном старте. Он стал олимпийским чемпионом Пекина вместе с Алексеем Червоткиным, Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

Лыжники принесли первое золото мужской команде с 1980 года.

«Самая тяжелая гонка в карьере. Очень волновался. Когда увидел прогноз погоды, мандраж стал еще сильнее. Но наши сервисеры справились отлично. Таких сложных гонок у меня еще не было», — цитирует Спицова Sport24.

Сборная России выиграла у ближайших соперников более минуты. Вторыми финишировали норвежцы с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. Третьими стали французы, они остались в 1 минуте и 16 секундах от победителей.