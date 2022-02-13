На Олимпиаде-2022 в Пекине начался мужской пасьют на 12,5 километров. В старте принимают участие 60 лучших атлетов по итогам спринта.

Прямую трансляцию гонки преследования можно найти по ссылке здесь.

Первым на старте появится представитель Норвегии, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе.

За сборную России в этой гонке будут выступать четыре спортсмена.

Максим Цветков стартует с четвертого места с отставанием в 0,41 секунды от лидера. Эдуард Латыпов уйдет на дистанцию 11-м (+1,14). Даниил Серохвостов – 19-м (+1,38). Александр Логинов стартует под 38-м номером (+2,15).

Ранее российские биатлонистки не смогли побороться за пьедестал в женской гонке преследования. Лучшей стала Ульяна Нигматуллина, она остановилась на 11-й позиции.