Тренер российской лыжной сборной Юрий Бородавко высказался о чемпионстве в мужской эстафетной гонке на Олимпиаде-2022. Он отметил, что спортсмены отдали все силы на дистанции.

В составе команды золото взяли три подопечных Бородавко – Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Еще один победитель Сергей Устюгов тренируется под руководством Маркуса Крамера.

«Поздравил ребят, у некоторых слезы на глазах, потому что они вложили всё в эту гонку, столько лет готовились, и когда они стали олимпийскими чемпионами, то не сдержали эмоций, радости. В какой-то степени они еще не верят до конца в свою победу», – приводит слова Бородавко Матч ТВ.

Пока лыжная сборная России завоевала шесть медалей На Играх-2022.