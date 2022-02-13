Бывший американский фигурист, бронзовый призер чемпионата мира Джонни Вейр поделился мыслями по скандалу Камилы Валиевой. Он впервые высказался с момента развития ситуации на Олимпиаде-2022.

У спортсменки был обнаружен положительный результат допинг-пробы от 25 декабря.

«Я могу лишь выступить за чистые Олимпийские игры, где все спортсмены будут соответствовать высочайшим стандартам справедливости. Это разрушительно для моего вида спорта», — написал Вейр в Твиттере.

Напомним, американец приезжал в «Хрустальный» в ноябре 2021 года для записи профайлов фигуристов. Там он встречался с Анной Щербаковой и тренером Этери Тутберидзе.

Экс-спортсмен работает обозревателем фигурного катания на NBC с 2013 года.