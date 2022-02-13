Российские шорт-трекисты Павел Ситников и Константин Ивлев попали в полуфинал Олимпийских Игр-2022 на дистанции 500 метров.

В следующий раунд соревнований прошли два сильнейших спортсмена из каждой 1/4 финала, а также три сильнейших по времени. Лучшим среди всех был именно представитель России Ивлев.

Ситников стал вторым в своем забеге с результатом – 40.643. Ивлев занял первую строчку среди своих соперников со временем –40.351.

Полуфинал пройдет сегодня, 13 февраля. Начало запланировано на 14:27 по московскому времени.

Итоговый заезд состоится в 15:14 по мск, чуть раньше будет финал В.