Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим на финише гонки преследования на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Он стартовал с 11-й позиции в сегодняшнем забеге и допустил только один промах.

Олимпийским чемпионом стал лидер общего зачета Кубка мира в сезоне 2021/22, француз Кентен Фийон Майе. Он чисто прошел все огневые рубежи и взял второе золото Игр.

Вторым стал норвежец Тарьей Бе, после заключительной стрельбы он опередил на дистанции представителя России. Несмотря на отставание, Латыпов показал второй ход в гонке.

Для российского биатлониста медаль стала второй на этом турнире и первой личной. Ранее он брал бронзу в смешанной эстафете.

Напомним, в январе он перенес коронавирус и пропустил два этапа Кубка мира.