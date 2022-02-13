Российский шорт-трекист Константин Ивлев примет участие в финале 500-метровки на Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Спортсмен вошел в четверку сильнейших по итогам 1/2 финала соревнований.

Он выступал в первом забеге и финишировал лидером со временем – 40.655. В предыдущей стадии турнира на 500 метров он показал лучшее время среди всех атлетов.

Второй полуфинал завершился победой венгра Шаоан Лю. Его результат – 40.157.

Еще один представитель России Павел Ситников выступит в финале В. Он стал только третьим в забеге 1/2-й.

Итоговый забег пройдет сегодня, 13 февраля. Начало запланировано на 15:14 по московскому времени. Места в финале В распределятся чуть раньше.