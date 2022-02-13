Российский биатлонист Эдуард Латыпов принес сборной страны первую медаль в гонках преследования на Олимпиаде. Ранее представители национальной команды еще не попадали в призы в этой дисциплине.

Медали в пасьюте на Олимпийских Играх начали разыгрываться с 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США).

Латыпов смог завоевать бронзу, финишировав с одним промахом. Победу одержал француз и лидер общего зачета Кубка мира в этом сезоне Кентен Фийон Майе, серебро забрал норвежец Тарьей Бе.

Другие россияне не смогли попасть в топ-15. Максим Цветков занял 17-ю позицию с шестью промахами, Александр Логинов был 27-м с пятью ошибками. Даниил Серохвостов стал 39-м с восемью неточными выстрелами.