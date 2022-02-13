Хоккеисты из Финляндии одержали победу над соперниками из Швеции в заключительном туре отборочного этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине. Обе команды представляют группу С.

Встреча завершилась только в овертайме со счётом 4:3. Основное время игры закончилось с результатом 3:3.

Изначально шведы вели в счёте 3:0. За это время во втором периоде голами отметились Лукас Валльмарк, Лукас Бенгтссон и Антон Ландер.

В третьей двадцатиминутке представители Финляндии ответили таким же количеством шайб. Их на счет себе записали Теему Хартикайнен и Ииро Пакаринен (дубль).

В овертайме победу финнов определил гол Харри Песонена.

Победители вышли в четвертьфинал с первого места в группе, проигравшие – со второго.