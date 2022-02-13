Российский шорт-трекист Константин Ивлев занял второе место по итогам главного финала на 500 метров на Олимпиаде-2022. Спортсмен выиграл первую медаль соревнований на дебютных Играх.

Он пробился в итоговый забег после лучшего времени в 1/4 финала и первом месте в своем полуфинале.

Золото Олимпиады выиграл представитель Венгрии Шаоан Лю. Его результат составил 40.338, россиянин уступил ему 0,093 секунды. Третьим стал канадец Стивен Дюбуа.

В финале В россиянин Павел Ситников финишировал вторым, уступив китайцу У Дацзину.

Ранее бронзовую медаль Олимпиады-20222 в шорт-треке взял Семен Елистратов. Он стал третьим на дистанции 1500 метров.

Соревнования в шорт-треке завершатся 16 февраля.