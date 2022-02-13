Сборную России по биатлону в женских и мужских масс-стартах на Олимпиаде-2022 в Пекине представят пять атлетов. Состав участников определился по итогам показателей в сезоне и расположению в личных гонках на Играх.

Так Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина попали в список 30 спортсменок на эту гонку. Женский спринт пройдет 19 февраля. Стартовые протоколы масс-старта появились на сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Резцова получила 14-й номер, Нигматуллина – 28-й.

Александр Логинов (9-й), Эдуард Латыпов (13-й) и Максим Цветков (16-й) также были включены в список из 30 участников масс-старта на Олимпийских играх в Пекине.

Цветков смог отобраться в масс-старт во время Олимпиады. В двух гонках подряд он занимал четвертые места.