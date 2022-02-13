Российская фигуристка Камила Валиева сегодня, 13 февраля, поучаствуют слушании Спортивного арбитражного суда (CAS). Уточняется, что она должна дать показания по своему делу по видеосвязи.

По информации AP, перед началом заседания генеральный директор СAS Матье Риб предупредил о том, что Валиевой придется выступить со свидетельством по ситуации с допинг-скандалом. Известно, что там будет присутствовать русский переводчик.

Трое судей CAS проведут закрытое заседании в конференц-зале пекинского отеля. Оглашение вердикта перенесено на 14 февраля.

Ранее Калила Валиева получила стартовый номер на короткую программу одиночниц. Соревнования стартуют 15 февраля.

Напомним, у спортсменки был обнаружен положительный результат допинг-пробы от 25 декабря.