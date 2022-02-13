Завершился турнир St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. Победительницами турнира стали россиянка Анна Калинская и американка Кэти Маналли. В финальном матче они в трёх сетах вырвали победу у польки Алисии Росольски и новозеландки Эрин Рутлиф.

Счёт матча — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4 в пользу Калинской и Макналли. Матч длился 1 час 41 минуту, американка и россиянка дважды подавали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. На счету Росольски и Рутлифф один эйс и три двойных.

В первом сете Калинская и Макналли проиграли три своих подачи и взяли четыре у соперниц. Во втором дуэты сделали по брейку.

В финальном матче в одиночном разряде сыграют гречанка Мария Саккари и эстонка Анетт Контавейт. Их игра состоится также сегодня, начало — в 16:30 по Москве.