Сборная Нидерландов стала победительницей Олимпиады-2022 в эстафете на 3000 м. Голландки в финале установили олимпийский рекорд — 4.03,409.

Второе место заняла сборная Южной Кореи — 4.03,627, бронза — у китаянок — 4.03,863. Четвёртое место в финале заняла команда Канады (4.04,329).

В составе победительниц дистанцию бежали Сюзанна Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Вельзебур и Яра ван Керхоф.

В утешительном финале Б лучшей командой стала Италия, второй — Польша. Женские сборные России и США получили штраф, и их результаты не были засчитаны.