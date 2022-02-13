Сегодня для сборной России на Олимпиаде произойдёт очень значимое событие. Сразу шесть наших спортсменов могут лишиться золотой медали Пекина. Всё из-за допинг-пробы Камилы Валиевой. Выездная панель Спортивного арбитражного суда будет разбирать её дело и либо оправдает спортсменку, либо признает виновной. Соберём все факторы за то, чтобы оправдать или наказать нашу фигуристку.

ВАЛИЕВУ ОПРАВДАЮТ

Очевидно, защита Валиевой будет упирать на следующие факторы:

— обнаруженный препарат не улучшает результаты

— Валиева не могла о нём знать

— проба была взята задолго до Олимпиады

— в Пекин фигуристка поехала уже чистой.

Препарат триметазидин используется для облегчения нагрузок на сердце и рекомендован ФМБА. С 1 января 2014 года он является запрещённым. На Олимпиаде в Сочи на нём погорела украинская лыжница Марина Лисогор, а четыре года спустя в Пхёнчхане – российская бобслеистка Надежда Сергеева. Препарат этот не улучшает результаты, не помогает скрыть метаболиты реального допинга и может служить исключительно как вспомогательное средство.

Таким образом, формально триметазидин не является допингом. Впрочем, нужно уточнить, что «запрещённый препарат» не равно «допинг». Если средство запрещено ВАДА, то за него в любом случае может последовать наказание.

Валиева будет выступать на слушаниях по видеосвязи. Скорее всего, фигуристка будет сама упирать на то, что она понятия не имела о положительной допинг-пробе и ни за что бы не употребила «запрещёнку» перед главным стартом в карьере. Разумеется, её слова не будут решающим аргументом, но однозначно должны быть приняты во внимание.

Перед и во время Олимпиады Валиева проходила тестирование, не выявившее никаких запрещённых веществ, что сразу же делает её положение более выигрышным по сравнению с той же Сергеевой – она попалась на триметазидине прямо во время соревнований. Кроме того, в своё время Сергеева смогла доказать, что её вины в попадании препарата в организм нет. Её результаты Пхёнчхана не были восстановлены, тем не менее, это не помешало ей поехать на Олимпиаду в Пекин.

Помимо объективных факторов, которыми будет оперировать защита, есть ещё и ряд субъективных.

Хоть дело будет рассматривать CAS, аргументы в том числе будет приводить и Международный союз конькобежцев (ISU). И тут уже нужно опускаться в дебри конспирологии и предположений. Апелляцию на оправдание Валиевой (изначально это было дело «Валиева против РУСАДА) подал именно ISU, в котором наверняка идёт внутренная борьба за лидерство. И позиции России в ней достаточно сильны. В результате с одной стороны есть Россия, которая заинтересована в оправдании Валиевой, с другой – США и Канада, которые рассчитывают получить, соответственно, золото и бронзу за командный турнир.

Тем не менее, ISU в последнюю очередь хочет скандала со своей главной звездой фигурного катания на данный момент. В организации наверняка не против «замести под ковёр» этот инцидент и вспоминать его как досадное недоразумение. Но апелляция нужна была для соблюдения формальных норм законности. То есть недовольная сторона может получить в ответ официальное решение суда: Валиева оправдана, претензий к ней нет.

ВАЛИЕВУ НАКАЖУТ

Пожалуй, главной проблемой для Валиевой в рассмотрении дела может стать ситуация с Иваном Уховым. Российский легкоатлет постфактум получил дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, и его результаты Лондона-2012 были аннулированы. Всё дело в том, что суд признал, что Ухов был бы дисквалифицирован и просто не имел права ехать на Олимпиаду. К такому же выводу могут прийти судьи CAS в деле Валиевой. То есть неважно, что она приехала в Пекин чистой. Они могут упирать на то, что Валиевой в принципе не должно было оказаться в Пекине.

То, что запрещенный препарат не улучшает результаты, могут и вовсе не принимать в расчёт. Типичный пример – мельдоний у Александра Крушельницкого. Проверка показала, что в пробе кёрлингиста находятся следы однократного применения препарата, и толку с одного приёма милдроната – как с куска рафинада. Тем не менее, проба была признана загрязнённой, а Крушельницкий получил бан по полной – четыре года.

Разумеется, четыре года Валиевой не грозят – как минимум, потому, что в федерации фигурного катания готовы сильнее бороться за свою приму, чем в своё время в федерации кёрлинга отстаивали результаты Крушельницкого. Но всё же отстранение Валиева может получить.

Изучая состав судей CAS, нельзя не упомянуть возможный конфликт интересов. Один из трёх арбитров (пусть и не главный) представляет США. Как вы помните, в случае отстранения Валиевой именно американцы получат золото в командном турнире.

Автор заметки не склонен верить в теории заговора против России, но даже его удивляет такой подбор судей.

И ВСЁ ЖЕ ВАЛИЕВУ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОПРАВДАЮТ

Но закончить заметку хочется на позитиве. Последним и самым главным доводом за оправдание Валиевой становится одиночный турнир фигуристок. Если сейчас CAS снимет спортсменку с соревнований, то она не сможет выступить в одиночном турнире. А если потом Россия подаст апелляцию и выиграет дело? В результате Валиева лишится шанса выступить, и окажется, что шанса этого она была лишена несправедливо. Скандал будет такой, что и гимнасткам Авериным не снилось.

Таким образом, сейчас CAS гораздо выгоднее признать Валиеву невиновной, дать ей выступить в состязаниях одиночниц, а затем уже, без спешки и паники, рассматривать возможные апелляции сторон.

Кроме того, вполне возможен и вовсе компромиссный вариант: Валиева из-за несерьёзности наказания и с учётом возраста может получить минимальное наказание – один месяц дисквалификации, начиная с момента сдачи пробы (25 декабря). Таким образом, она лишится золота чемпионата Европы (10-16 января) и, вероятно, золота чемпионата России (21-26 декабря). Но сохранит золото Олимпиады.

Какой бы вердикт ни вынесли судьи, Валиевой придётся столкнуться с огромнейшим прессингом. Хочется верить, что 15-летняя фигуристка с ним справится.