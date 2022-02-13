Мужская сборная России вышла в полуфинал эстафеты на Олимпиаде-2022 в эстафете по конькобежному спорту. В 1/4 финала Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров показали третий результат — 3.38,67. Они попали во второй полуфинальный забег с командой США (второе время — 3.37,51).

В первом полуфинале выступят победители четвертьфинала сборная Норвегии (3.37,47) и занявшие четвёртое место Нидерланды (3.38,90).

Канада и Южная Корея в своём забеге финала C разыграют 5-6 место, а Италия и Китай пробегут в финале D за 7-8 место.

Полуфинальные забеги и финалы пройдут 15 февраля.