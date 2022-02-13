СКА без участников Олимпийских игр-2022 провёл товарищеский матч с «Сочи». Петербургская команда одержала волевую победу со счётом 2:1.

«Сочи» открыл счёт на десятой минуте первого периода. Отличился Александр Жабреев с передач Александра Гордина и Руслана Алиева.

СКА сравнял счёт в начале второго периода. Георгий Солянников на 22-й минуте поразил ворота соперников с передач Александра Волкова и Михаила Воробьёва.

На 57-й минуте победный бросок нанёс Василий Токранов, голевой пас ему отдал Волков.

Напомним, что КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат КХЛ, и клубы возобновят сезон с раунда плей-офф. СКА должен в первом раунде встретиться с минским «Динамо».