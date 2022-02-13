«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. За 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга, и игра закончилась 0:0.

В составе монегасков появился хавбек сборной России Александр Головин. Он вышел на замену на 57-й минуте вместо Кевина Фолланда. Для Головина эта игра в Лиге 1 стала первой с 12 декабря. В тот день хавбек отыграл 90 минут с «ПСЖ» (0:2). В конце декабря он получил травму и с тех пор провёл только 26 минут в игре Кубка Франции с «Лансом» (4:2).

В текущем сезоне на счету Головина 13 матчей, 2 гола, 2 передачи в чемпионате Франции.

«Монако» поднялся после 24 матчей на шестое место в таблице с 37 очками. Монегаски упустили шанс забраться на четвёртую строчку — их отставание от идущего четвёртым «Страсбура» составляет 1 очко.