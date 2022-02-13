Призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву в её деле о нарушении антидопинговых правил. Сегодня Спортивный арбитражный суд будет расследовать её дело о положительной допинг-пробе, взятой в декабре.

«Валиевой желаю добра и удачи. Я совершенно не верю во всю эту историю, — цитирует «Чемпионат» Жулина. — Поэтому я очень надеюсь, что всё будет так, как должно быть. Она — бриллиант, который нельзя зачеркнуть. Она гораздо лучше, чем ВАДА и все остальные вместе взятые».

Решение о допуске Валиевой состязаниям одиночниц должно быть объявлено завтра, 14 февраля.