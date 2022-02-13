Российская конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзовую медаль Олимпиады-2022 в конькобежном спорте. Россиянка преодолела 500-метровую дистанцию за 37,21 секунды.

Золото взяла американка Эрин Джексон — 37,04. Серебро — у японки Михо Такаги (37,12).

Россиянки Дарья Качанова и знаменосец на церемонии открытия Игр-2022 Ольга Фаткулина заняли соответственно восьмое и десятое место с результатами 37,65 и 37,76.

Для России это первая медаль в коньках на Олимпиаде-2022. Впереди ещё остались розыгрыши медалей в командных гонках у мужчин и женщин, забеги на 1000 м и масс-старты.