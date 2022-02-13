Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова высказалась по поводу ситуации с Камилой Валиевой. 15-летняя чемпионка России и Европы может быть дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы на триметазидин. Её дело рассмотрит CAS сегодня, решение будет оглашено 14 февраля.

«Я даже не представляю, насколько это… Сказали, что 11 февраля нам скажут, что и как, — сказала Загитова в эфире Первого канала. — Целый день ты ждёшь-ждёшь-ждёшь, и потом они говорят – мы переносим. Я не знаю, что там было и какие подводные камни, но это какая-то история, которая покрыта мраком. Вообще».

Валиева приняла участие в командном турнире Олимпиады-2022 и помогла выиграть золото сборной России. В случае дисквалификации фигуристки у всей сборной могут отобрать награду.