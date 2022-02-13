13 февраля завершились медальные старты на Олимпийских играх в Пекине. По их итогам были разыграны семь комплектов медалей в пяти видах спорта.

На первое место в медальном зачёте вышла Норвегия, обошедшая Германию. Норвежцы взяли девятое золото Игр — его принесла в гонке преследования биатлонистка Марте Ройселанн. На счету Норвегии 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. У идущей второй Германии 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.

Норвежцы лидируют и по общему числу наград — 21.

13 февраля мужская сборная России по лыжным гонкам взяла золото в эстафете, Константин Ивлиев — серебро на 500-метровке у шорт-трекистов, Эдуард Латыпов — бронзу в биатлонной гонке преследования, а Ангелина Голикова — бронзу на 500 м у женщин в коньках.

Всего у России 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей и седьмое место в медальном зачёте. По общему числу наград россияне стали вторыми.