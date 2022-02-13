«Базель» проиграл «Янг Бойз» в выездном матче 21-го тура чемпионата Швейцарии по футболу — 1:3. «Базель» открыл счёт на 22-й минуте — отличился Михаэль Ланг. «Янг Бойз» забили ответный мяч ещё до перерыва — на 39-й минуте гол забил Винсент Сьерро. Во втором тайме хозяева забили ещё дважды: Нгоумо Нгамалё отметился мячом на 69-й минуте, а Теосон Сибачо — на 71-й.

В стартовом составе «Базеля» появился российский форвард Фёдор Чалов. Нападающий не отметился результатиными действиями и был заменён на 62-й минуте, вскоре после удаления одноклубника Воутера Бюргера.

Для Чалова эта игра стала второй в составе «Базеля». В первой игре со «Сьоном» (3:3) он отыграл 88 минут и получил жёлтую карточку.

«Базель» после 21 тура идёт на третьем месте в таблице чемпионата Швейцарии с 37 очками. На 2 очка больше у «Янг Бойз», на 9 — у «Цюриха».