Сегодня выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне будет рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Результат заседания будет оглашён завтра, 14 февраля.

Напомним, что 15-летняя Валиева была временно дисквалифицирована РУСАДА из-за положительной допинг-пробы на триметазидин. Проба была взята ещё 25 декабря, но результаты её проверки стали известны лишь 8 февраля. Причиной стали проблемы Стокгольмской лаборатории, чьи сотрудники были на карантине из-за коронавируса.

Сторона Валиевой подала в РУСАДА апелляцию, которая была в кратчайшие сроки удовлетворена. Однако Международный Олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на данное решение.

Пока что говорить о каких-то перспективах Валиевой рано, но при определённых условиях она может получить дисквалификацию и при этом сохранить для сборной России золото в командном турнире.

Дело в том, что доза препарата была незначительной, сам триметазидин не применяется для улучшения результатов, кроме того, проба была взята ещё до Олимпийских игр. С учётом комплекса этих факторов, а также вероятно ненамеренного попадания препарата в организм, Валиева может получить минимальную дисквалификацию, причём отсчитываться она должна с момента взятия пробы.

Таким образом, Валиева может получить месяц дисквалификации с аннулированием всех результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. Таким образом, срок её отстранения истечёт 24 января 2022 года, и её участие в Олимпиаде не должно ставиться под сомнение.

Однако такой случай может привести к перераспределению наград на двух турнирах, в которых Валиева принимала участие в этот период: чемпионате России (21-26 декабря) и чемпионате Европы (10-16 января). Ученица Этери Тутберидзе выиграла оба соревнования, и в случае дисквалификации должна будет вернуть золотые медали.

Если это произойдёт, то тройки призёров будут выглядеть следующим образом:

Чемпионат России: 1. Александра Трусова. 2. Анна Щербакова. 3. Аделия Петросян

Чемпионат Европы: 1. Анна Щербакова. 2. Александра Трусова. 3. Луна Хендрикс (Бельгия)

Примечательно, что для Щербаковой это золото чемпионата Европы может стать первым в карьере, а для Трусовой это и вовсе может быть первым крупным турниром с золотой медалью на взрослом уровне. Перейдя из юниоров, Трусова пока выигрывала только этапы «Гран-при» и челленджеры.

Стоит отметить, что возможное аннулирование результатов Валиевой за месяц не поставит под сомнение её право участия в Олимпиаде: путёвки в фигурном катании не именные, поэтому федерация имеет право отправлять на Игры тех фигуристов, которых посчитает нужным (пример — Андрей Мозалёв, который заменил заразившегося коронавирусом Михаила Коляду).