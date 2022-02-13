Завершились последние матчи группового турнира Олимпиады-2022 в мужском хоккее. Заключительными играми стали две встречи в группе A: Китай — Канада и США — Германия.

Канада разгромила Китай со счётом 5:0. Шайбами у канадцев отметились Бен Стрит (3-я минута), Адам Тамбеллини (7-я), Эрик О’Делл (11-я), Кент Джонсон (29-я) и Корбан Найт (47-я).

В другой игре США победили Германию 3:2. Немцы открыли счёт на 3-й минуте — большинство реализовал Патрик Хагер. На 5-й забил американец Стивен Кампфер, а на 25-й Мэттью Низ вывел США вперёд, а Нэйтан Смит забросил третью шайбу на 43-й минуте. Том Кюнхакль отыграл одну шайбу, но этого оказалось для Германии недостаточно.

США выиграли группу с тремя победами в трёх матчах и прошли напрямую в четвертьфинал. Лучшей из команд, занявших вторые места, стала Швеция, которая также сыграет в 1/4 финала, наряду с победителями других групп — Россией и Финляндией.