По итогам группового турнира мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 была сформирована сетка первых двух этапов плей-офф. Напомним, что победители групп, а также лучшее из вторых мест получили прямые путёвки в четвертьфинал.
Свои группы выиграли США, Финляндия и Россия. Компанию в 1/4 финала им составит ставшая второй в финской группе Швеция.
В квалификационном раунде за выход в четвертьфинал сыграют команды, занявшие в сводной таблице места с пятого по последнее, 12-е. Таким образом, пары в квалификации выглядят следующим образом:
Канада — Китай
Дания — Латвия
Чехия — Швейцария
Словакия — Германия
В четвертьфиналах нас ждут следующие противостояния:
США — Словакия/Германия
Финляндия — Чехия/Швейцария
Россия — Дания/Латвия
Швеция — Канада/Китай
Полуфиналы будут сформированы по итогам четвертьфиналов. Лучшая команда по итогам группового этапа из оставшихся четырех сыграет с худшей, вторая — с третьей.
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