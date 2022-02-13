По итогам группового турнира мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 была сформирована сетка первых двух этапов плей-офф. Напомним, что победители групп, а также лучшее из вторых мест получили прямые путёвки в четвертьфинал.

Свои группы выиграли США, Финляндия и Россия. Компанию в 1/4 финала им составит ставшая второй в финской группе Швеция.

В квалификационном раунде за выход в четвертьфинал сыграют команды, занявшие в сводной таблице места с пятого по последнее, 12-е. Таким образом, пары в квалификации выглядят следующим образом:

Канада — Китай

Дания — Латвия

Чехия — Швейцария

Словакия — Германия

В четвертьфиналах нас ждут следующие противостояния:

США — Словакия/Германия

Финляндия — Чехия/Швейцария

Россия — Дания/Латвия

Швеция — Канада/Китай

Полуфиналы будут сформированы по итогам четвертьфиналов. Лучшая команда по итогам группового этапа из оставшихся четырех сыграет с худшей, вторая — с третьей.