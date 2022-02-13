В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине были разыграны семь комплектов медалей в пяти видах спорта. Россияне завоевали четыре награды, включая эмоциональное золото в лыжной эстафете. Рассказываем обо всех итогах Олимпиады-2022 13 февраля.

Лыжные гонки

Мужская сборная России выиграла эстафету 4×10 км. В составе команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Последний финишировал в гонке с флагом ОКР.

Серебро досталось команде Норвегии, бронза – Франции. Напомним, что накануне женская сборная России также взяла золото в эстафете.

Шорт-трек

Константин Ивлиев стал серебряным призёром в шорт-треке на дистанции 500 м. Победу одержал представитель Венгрии Шаоан Лю, бронза – у Стивена Дюбуа из Канады.

Павел Ситников стал вторым в финале Б.

В женской эстафете на 3000 м победу одержала сборная Нидерландов. Вторыми стали представительницы Южной Кореи, третьими – китаянки. Сборная России была дисквалифицирована во время утешительного забега в финале Б.

Биатлон

Россиянин Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования, стартовав с 11-го места. До последнего участка он претендовал на серебро, но в конце его обошёл норвежец Тарье Бё. Француз Кантен Фийон Майе завоевал золото.

Максим Цветков в пасьюте занял 17-е место, Александр Логинов – 27-е, Даниил Серохвостов – 39-е.

В гонке преследования у женщин первенствовала норвежка Марте Ольсбу Ройселанн. В тройку вошли Эльвира Эберг из Швеции и ещё одна представительница Норвегии Тирил Экхофф.

Ульяна Нигматуллина стала 11-й, Ирина Казакевич – 23-й, Кристина Резцова – 26-й, Светлана Миронова – 41-й.

Коньки

Ещё одну бронзу России 13 февраля принесла конькобежка Ангелина Голикова на дистанции 500 м. Победа досталась Эрин Джексон из США, второй стала японка Михо Такаги.

Дарья Качанова показала восьмой результат, Ольга Фаткулина – 10-й.

Также сегодня прошли четвертьфинальные забеги у мужчин в эстафете. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров вывели Россию в полуфинал.

Хоккей

Сегодня завершился групповой турнир по хоккею у мужчин. В заключительных играх Словакия победила Латвию 5:2, Финляндия – Швецию 4:3, США – Германию 3:2, а Канада разгромила Китай 5:0.

Определились первые два этапа сетки плей-офф, в том числе возможные соперники России по четвертьфиналу.

Подопечные Алексея Жамнова встретятся с победителем матча Дания – Латвия. Полностью состав четвертьфиналистов выглядит следующим образом:

США — Словакия/Германия

Финляндия — Чехия/Швейцария

Россия — Дания/Латвия

Швеция — Канада/Китай

Кёрлинг

Мужская сборная России победила в шестой сессии Италию 10:7 и после пяти игр делит третье место с Канадой и Швейцарией (3 победы, 2 поражения). В полуфиналы выйдут четыре лучших команды.

Также сегодня у мужчин прошли следуюшие игры: Норвегия – Швеция 4:6, Китай – Великобритания 6:7, США – Канада 5:10, Великобритания – Дания 8:2, Швейцария – Италия 4:8 и Китай – США 6:8.

Женская сборная России сегодняшний день пропускала. В состязаниях женщин прошли матчи Дания – Великобритания 2:7, США – Швеция 4:10, Южная Корея – Китай 5:6, Швейцария – Канада 8:4.

Горные лыжи

Швейцарец Марко Одерматт, провалив предыдущие старты, всё же смог выиграть золото Игр-2022. Лидер зачёта Кубка мира победил в гигантском слаломе. В топ-3 вошли также Зан Краньец из Словении и Матье Фэвр из Франции.

Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли завершить первую попытку.

Бобслей

В состязаниях бобслеисток-одиночниц состоялись первые два старта. После них лидирует американка Кайли Хамфрис, второй идёт канадка Кристин Де Брюин, тройку замыкает Лаура Нольте из Германии. Россиянка Надежда Сергеева занимает после двух попыток 13-е место.

14 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 4 комплекта медалей в четырёх видах спорта. Завершат выступление бобслеистки-одиночницы, в танцах на льду пары представят произвольный танец, во фристайле будут разыграны медали в лыжной акробатике у женщин, а в прыжках с трамплина – командный турнир у мужчин.