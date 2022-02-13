Сегодня, 14 февраля, состоятся произвольные танцы в состязаниях танцевальных дуэтов на Олимпиаде-2022. За медали Игр попробуют побороться 20 дуэтов. Состязания стартуют в 4:15 по московскому времени.

После ритм-танца первое место занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 90,82 балла. Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 88,85 балла.

Тройку замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13).

Вслед за ними идут ещё одни представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (84,14), пятое место — у россиян Александры Степановой и Ивана Букина (84,09). Ещё одна российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут 14-ми (71,66).

Дэвис и Смолкин выйдут на лёд в 5:16, Степанова и Букин — в 6:48, Синицина и Кацалапов — в 7:20.