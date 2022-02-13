Эстонка Анетт Контавейт стала победительницей SPb Ladies Trophy. В финале турнира в Санкт-Петербурге она одержала волевую победу над гречанкой Марией Саккари — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.

Первая «сеяная» Саккари выиграла первый сет, уступила на тай-брейке во втором, а в третьем сете вела 5:3 на своей подаче. Однако Контавейт смогла взять четыре гейма подряд, сделав в том числе два брейка. Всего теннисистки взяли друг у друга по четыре подачи.

Контавейт один раз подала навылет, Саккари сделала два эйса, ни одна из теннисисток не допустила двойных ошибок.

Ранее в парном разряде турнир выиграли россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макналли.