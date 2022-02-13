В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 4 комплекта медалей в четырёх видах спорта. Представляем полное расписание соревнований на Олимпиаде 14 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Канада

Женская сборная России проведёт 14 февраля два матча. В утренней сессии россиянки сыграют с Канадой. После четырёх игр российская команда занимает последнее место в таблице с четырьмя поражениями.

Параллельно с матчем Россия – Канада состоятся игры Китай – Япония и США – Южная Корея.

4:15. Фигурное катание, танцы на льду. Произвольный танец

У танцевальных дуэтов будут разыграны медали по итогам произвольного танца. После ритм-танца лидируют французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (90,83). Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми (88,85), Александра Степанова и Иван Букин пятые (84,09), Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 14-е (71,66).

4:30. Бобслей, женщины. Одиночки, заезды 3-4

Решающие третий и четвёртый заезды у одиночниц пройдут в 4:30 и 6:00 по московскому времени. После двух заездов единственная россиянка Надежда Сергеева идёт на 13-м месте. Американка Кайли Хамфрис занимает первое место.

4:30. Сноуборд, женщины. Биг-эйр, квалификация

Три квалификационных заезда в биг-эйре у сноубордисток намечены на 4:30, 5:15 и 6:00. В число 30 участниц вошла россиянка Екатерина Косова.

7:10. Хоккей, женщины. 1/2 финала, Канада – Швейцария и США – Финляндия

Места в финале женского хоккейного турнира будут разыграны в двух полуфинальных матчах. Проигравшие встретятся в поединке за третье место.

8:30. Сноуборд, мужчины. Биг-эйр, квалификация

Три квалификационных заезда в биг-эйре у сноубордистов стартуют в 8:30, 9:15 и 10:00. Россию в этой дисциплине представит Владислав Хадарин.

9:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – Швеция

Мужская сборная России сыграет со Швецией. После пяти матчей россияне делят третье место с Канадой и Швейцарией с тремя победами и двумя поражениями.

Параллельно с матчем Россия – Швеция пройдут встречи Канада – Италия, Дания – Норвегия и Швейцария – Великобритания.

13:00. Прыжки с трамплина, мужчины. Командный турнир, отборочный раунд

За место в финале поборется сборная России в составе: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.

14:00. Фристайл, женщины. Акробатика, финал

Медали в лыжной акробатике у женщин планируется разыграть по итогам финалов в 14:00 и 15:00, однако соревнования могут перенести, поскольку ещё неизвестно, когда пройдёт квалификация. От России в состязаниях выступают Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.

14:00. Прыжки с трамплина, мужчины. Командный турнир, финал

В финале командного турнира сборные исполнят по две попытки. Первая намечена на 14:00, вторая – на 15:06.

15:05. Кёрлинг, женщины. Россия – Дания

В вечерней сессии женская сборная России встретится с Данией. В это же время на лёд выйдут Швейцария – Швеция, Великобритания – Канада и Япония – Южная Корея.