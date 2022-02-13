Российская теннисистка Анна Калинская высказалась по поводу победы на турнире в Санкт-Петербурге в парном разряде. Калинская выступала в паре с Кэти Макналли из США. В финальном матче дуэт обыграл Алисию Росольску и Эрин Рутлиф — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4.

«Конечно, всегда приятно играть дома, в России. Независимо от того, выиграли ли бы мы сегодня или проиграли, этот турнир всегда остался бы моим любимым, — приводит слова Калинской официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге. — Потому что это особенный турнир, особенная атмосфера и зрители. А выиграть всегда приятно – это дополнительный бонус и стимул для того, чтобы приезжать сюда еще и еще».

В одиночном разряде соревнования выиграла эстонка Анетт Контавейт, одолевшая Марию Саккари из Греции — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.