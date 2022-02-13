ФИФА начала выплаты компенсаций бывшим игрокам обанкротившихся клубов России, утверждает «РБ-Спорт». В их число вошёл и бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк, выступавший за «Тосно».

ФИФА согласилась выплатить компенсации экс-игрокам клубов «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Салют», «Авангард» и «Волга» (Нижний Новгород).

Деньги выделяются из совместного фонда с FIFPro в размере более 5 млн евро.

Помимо Погребняка, компенсации должны получить ещё 42 футболиста. В их числе — голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин, а также Евгений Фролов, Александр Салугин, Януш Гол, Петар Занев, Младен Кашчелан и другие.