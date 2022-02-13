Онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой длится уже 4,5 часа, утверждает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в Телеграм-канале.

Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб утверждает, что заседание может длиться целую ночь. Решение должно быть озвучено 14 февраля.

Напомним, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Проба была сдана ещё 25 декабря во время чемпионата России, но её результаты стали известны только 8 февраля.

Валиевой грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, и это может повлиять на результаты России в командном турнире на Олимпиаде. Если Валиева будет признана виновной, Россия может лишиться золота в соревнованиях.