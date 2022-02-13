Новичок «Зенита» Юри Алберто выразил мнение, что команда может побороться за победу в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Петербуржцы в рамках 1/16 финала турнира встретятся с испанским «Бетисом».

«Хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды — четвертый подряд. Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы, — цитирует «Спорт-Экспресс» Юри Алберто. — Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы».

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная игра — 24 февраля в Севилье.