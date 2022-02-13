Российская конькобежка Ангелина Голикова поделилась эмоциями от медали на Олимпиаде-2022. Голикова взяла бронзовую медаль в забеге на 500 метров.

«Сейчас я рада медали. У меня медаль! Если бы было золото, это было бы сумасшествие, может, закончила бы, а теперь у меня больше сил и мотивации бороться, — цитирует «Матч ТВ» Голикову. — Было много неопределённости в пандемию, будут Игры или нет. Был шанс выиграть медаль, и я это сделала».

Бронза Голиковой стала первой медалью для России в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022.

Всего на счету российских спортсменов на Играх в Пекине четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. В медальном зачёте Россия занимает седьмое место.