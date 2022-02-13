«Ференцварош» вернулся на первое место в чемпионате Венгрии по футболу по итогам 13 февраля. Подопечные экс-наставника сборной России Станислава Черчесова одержали выездную победу над «Халаэгерсегом» — 3:1.

«Ференцварош» открыл счёт уже на первой минуте — отличился Кристоффер Захариассен. На 33-й Райан Ммаэ увеличил преимущество команды. В концовке тайма Йосип Сполярич отыграл один мяч, а на 49-й минуте Эндре Ботка установил окончательный счёт встречи.

В таблице венгерской высшей лиги «Ференцварош» вышел в лидеры, набрав 41 очко в 20 матчах. Вторым идёт «Академия Пушкаша», отстающая на 1 очко. На 2 очка меньше у «Кишварды», остальные клубы существенно отстали.

Черчесов возглавил «Ференцварош» во время зимней паузы в конце 2021 года.